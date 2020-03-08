سيادة المطران عطا الله حنا : ” نقول للاشقاء العرب بأن الدفاع عن فلسطين هو دفاع عن وجودكم وثقافتكم وهويتكم “

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ما يسمى بصفقة القرن انما هي محاولة بائسة محكوم عليها بالفشل لتدمير الحلم الفلسطيني ولتصفية القضية الفلسطينية وسرقة مدينة القدس من اصحابها وتهويدها واسرلتها بشكل كلي .

الفلسطينيون اعلنوا رفضهم لهذه الصفقة وهم يقفون في الخطوط الامامية دفاعا عن وطنهم وقضيتهم وقدسهم ومقدساتهم ، ولكننا في نفس الوقت نقول للاشقاء العرب بأن الدفاع والنضال من اجل فلسطين هو دفاع عن وجودكم وثقافتكم وهويتكم فاستهداف فلسطين هو استهداف لكل الامة العربية كما ان استهداف اقطارنا العربية الشقيقة هو استهداف لفلسطين .

نقول لابناء امتنا العربية بأن دافعوا عن فلسطين وقضيتها العادلة فدفاعكم عن فلسطين هو دفاع عن وجودكم ومن يتآمرون على فلسطين يتآمرون عليكم ومن يخططون لتصفية القضية الفلسطينية انما هدفهم هو تدمير الوطن العربي ونشر الفوضى الخلاقة وثقافة العنف والقتل والارهاب والدمار والخراب .

لا تتركوا فلسطين واهلها لوحدهم يقارعون المتآمرين عليهم فالمتآمرون على فلسطين هم متآمرون عليكم ايضا ويجب ان نكون جميعا في خندق واحد في الدفاع عن وجودنا وعن تاريخنا وتراثنا وعدالة قضيتنا .