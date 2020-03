عرض كتاب الدكتور عبد الحميد الصائح

أولاً- إعلام العلاقات العامة: يتناول المؤلف ثلاثة تعريفات للعلاقات العامة، الأول تعريف قاموس وبستر (Websters New Collegiate Dictionary). والثاني تعريف (ميلتون فريدمان Milton Freidman) والثالث الذي قال عنه المؤلف أنه من أشمل التعريفات وهو الذي قدمه عالم الاجتماع المتمرس ريكس هارل (Rex Harl) الذي يذكر فيه بأن ” العلاقات العامة هي وظيفة إدارية مميزة تساعد في تأسيس خطوط اتصال وتعاون متبادل والمحافظة عليها بين المؤسسة وجمهورها وتشمل كذلك إدارة المشاكل والقضايا، وتساعد الإدارة على أن تظل دائماً على معرفة بالرأي العام والاستجابة له “. ومع تزايد الاهتمام بالرأي العام ظهرت أهمية التوجه نحو تكوين آراء عامة في الوسط الجماهيري، وأصبحت أي مؤسسة انتاجية أو خدمية تسعى لمعرفة الرأي العام بها وكيف تؤثر بجمهورها لمصلحة المؤسسة ذاتها.

