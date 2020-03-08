مدير عام صحة بغداد الكرخ يعلن عن خروج او مصاب بفيروس كورونا بعد تلقيه العلاج و العناية الطبية في مستشفى الفرات العام

اعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ عن خروج اول مصاب بفيروس كورونا بعد تلقيه العلاج و العناية الطبية في مستشفى الفرات العام

و بين الحجامي ” ان المستشفى استكملت كافة الفحوصات المختبرية و السريرية التي اثبتت شفائه التام من الاصابة و تعتبر هذه الحالة اول حالة شفاء تام من الاصابة في العراق و يعتبر انجاز كبير للملاكات الطبية و الصحية و لادارة مستشفى الفرات و التي لا يمكن نسيان جهودهم الكبيرة بالرغم من خطورة العدوى و لكنهم اثبتوا بحق انهم ملاكات الرحمة مضيفا ان ادارة المستشفى نظمت احتفالية بمناسبة شفاء المريض و خروجه سليما معافا من المستشفى

و اكد الحجامي على ضرورة دعم الملاكات الطبية و الصحية و جميع العاملين في المؤسسات الصحية من قبل الدولة و الاعلام .

اعلام صحة الكرخ