وصول الفريق الطبي الصيني إلى مطار بغداد الدولي

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، السبت، عن وصول طائرة خاصة من طراز B777-200LR والتابعة للخطوط الجوية العراقية الى بغداد، تقل على متنها ملاكات طبية صينية ذو كفاءة عالية وفرق وقاية صحية واجهزة ومعدات متخصصة لمساعدة العراق بتطوير خبراتهم الصحية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقال لعيبي في بيان ان “الطائرة تحمل اجهزة سكنر للمطارات واجهزة طبية للمستشفيات وكذلك ١٠٠٠ جهاز لفحص حرارة جسم الانسان اضافة الى نصف مليون كمامة، مع ٥٠ الف شريط فحص طبي و٧ الاف انبوبة PCR وغيرها الكثير من المواد الطبية تصل الى ٦ اطنان، لكبح سرعة انتشار فيروس كورونا والتقليل من حدته”.

وذكر لعيبي ان “هذه الخطوة تأتي ضمن التدابير الاحترازية والوقائية ووفق معاير الصحة العالمية المتخذة للتعامل مع هذا الفيروس والحيلولة دون انتشاره بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية”.

وتأتي هذه الجهود من خلال الوقفة التضامنية والتبرعات التي قدمتها جمعية الصداقة العراقية الصينية الى الشعب الصيني الصديق، حيث بادرت بعدها الحكومة الصينية برد الجميل عن طريق ارسال مساعدات وكوادر طبية واجهزة حديثة بعنوان التبرع بمواد إلى الشعب العراقي لمواجهة التحدي الحالي ضد الفيروس لتثبت الصين مدى قوة علاقة صداقتها مع بلدنا الحبيب.

واعرب لعيبي عن شكره “لطاقم الخطوط الجوية العراقية الذي انجز المهمة بوقت قياسي، وتحملوا عناء الرحلة وطول المسافة بين العراق وجمهورية الصين مواصلين الليل بالنهار لغرض ايصالها، كونها تعد مهمة انسانية ووطنية قبل ان تكون مهمة رسمية”، معربا عن امله “بتجاوز العالم اجمع هذه الازمة العصيبة وان ينعم الجميع بالصحة والسلامة”.