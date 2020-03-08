54 إصابة بفايروس كورونا فـي العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، مساء السبت، تسجيل ثماني حالات جديدة بـ”فيروس كورونا” ليصل بذلك عدد المصابين الى 54.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “تم تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ سبع حالات في بغداد والثامنة في النجف”.

وأضاف البدر، أنه “تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل ملاكات الوزارة للتعامل مع المصابين والملامسين”.

وفي وقت سابق من يوم أمس، قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان ان “حصيلة المصابين بفايروس كورونا في عموم العراق بلغت 46 حالة اصابة”.

واضاف ان “اربعة منهم توفوا فيما تماثل اثنان للشفاء”.

وقررت خلية الأزمة، الجمعة، الاستمرار بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية كافة ويشمل معاهد التدريس الخصوصي ولغاية 21 آذار الجاري، كما قررت الاستمرار بتعطيل الدوام الرسمي في الجامعات والمعاهد العراقية ولغاية 21 آذار الجاري، وايجاد طرق بديلة لتعويض فترات الانقطاع عن الدوام، مع استمرار اساتذة الطب المنسبين إلى المستشفيات التعليمية بالدوام وذلك للحاجة الماسة لهم أثناء هذه الظروف.

كما قررت ان يكون الدوام الرسمي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى بشكل متناوب بنسبة 50% باستثناء الاجهزة الامنية والصحية والخدمية ذات العلاقة لمدة شهر واحد، بدءا من تاريخ اصدار هذا القرار، وتخويل رئيس الدائرة او الوحدة صلاحية تحديد التفاصيل الخاصة بالدوام وكما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2020.

وفي اربيل، قررت السلطات اغلاق عدد من الاماكن التي تشهد تجمعات سكانية بشكل مؤقت، ضمن التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل اول حالة إصابة.

وشمل الإغلاق صالونات النساء ومراكز التجميل كافة، وكذلك الأماكن التي يتم فيها احتساء المشروبات الكحولية وملاهي الاطفال في المجمعات كافة والحدائق العامة ومراكز التسوق.

الى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، في بيان ان 13 دولة ممنوع على مواطنيها دخول العراق بسبب ظهور حالات للفايروس الموبوء فيها من بينها تركيا، وفرنسا، وإسبانيا ونيجيريا.

وأشار الصحاف في البيان إلى استثناء الوفود الدبلوماسية والرسمية من هذا القرار.