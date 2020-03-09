إجراءات مشددة لمنع تفشي كورونا تطال الدوام والمنازل في محافظات عراقية

أعلنت محافظة المثنى، اليوم الاثنين 9-2-2020، عن تعطيل الدوام الرسمي في قضاء الخضر بمحافظة المثنى، وذلك جاء بعد تسجيل اصابة واحدة بفيروس كورونا.

وقال المحافظ احمد منفي في بيان: إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي في قضاء الخضر بالمحافظة عشرة أيام بعد تسجيله إصابة مؤكدة بفيروس كورونا”.

وأضاف انه “تقرر ايضا منح الموظفين من سكنة القضاء العاملين في دوائر المحافظة كافة إجازة اجبارية لمدة (10) أيام وبراتب تام”.

من جهته، وجه محافظ ذي قار، جميع الدوائر الحكومية بمنح إجازة صحية لمدة شهر واحد للموظفين العائدين من دول سجلت إصابات بفيروس كورونا في إطار الإجراء الاحترازي.

وكانت خلية الازمة، أكدت على جميع الدوائر المعنية الالتزام بالتوجيهات الصادرة لمنع انتشار المرض لحين التأكد من سلامة جميع العائدين من الخارج.

كما قررت دائرة صحة ديالى، فرض العزل المنزلي على ذوي ثالث حالة مصابة بفيروس كورونا كاجراء وقائي.

وتوجه فريق طبي متخصص أرسل على الفور بعد تأكد اصابة إمراة مسنة بفيروس كورونا شمال ديالى مساء يوم امس من اجل معاينة ذويها واخذ الفحوصات لكل القريبين لها وفرض العزل المنزلي كاجراء وقائي مؤقت لحين التاكد من سلامة موقفهم الطبي.

وأصاب الفيروس أكثر من 106 ألفا حول العالم في 103 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.