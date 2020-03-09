إيطاليا .. إصابة رئيس أركان الجيش بـ”كورونا” وعزل صحي لنحو 16 مليون شخص

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بإصابة رئيس أركان الجيش الإيطالي، الجنرال سالفاتوري فارينا، بفيروس كورونا المستجد.

ذكرت وكالة آكي الإيطالية، أن “رئيس أركان الجيش الإيطالي الجنرال سالفاتوري فارينا، أعلن إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل الصحي وتسليم مهامه مؤقتا لنائبه”.

هذا فيما أعلن السياسي الإيطالي البارز نيكولا زينجاريتي يوم السبت إنّ إصابته بالفيروس تأكّدت.

وكان رئيس الحكومة الإيطالية ، جوزيبي كونتي ، قد وقع فجر اليوم الأحد مرسوما يتم بموجبه عزل نحو 16 مليون شخص في أجزاء واسعة من شمال البلاد بما في ذلك ميلانو، العاصمة الاقتصادية، وفينيسيا، المقصد السياحي الشهير، في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المتفشي الذي تجاوز عدد حالات الوفاة بسببها في إيطاليا 230 حالة فيما أعلن المسؤولون عن أكثر من 50 وفاة خلال 24 ساعة فيما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 6 آلاف .

وباتت إيطاليا إحدى أكبر بؤر فيروس كورونا خارج الصين القارية التي رصد فيها الفيروس لأول مرة أواخر العام الماضي.

وتعتبر إيطاليا البلد الأكثر تضررا في أوروبا والثالث الأكثر تضررا على مستوى العالم، وغالبية الإصابات بكورونا تتركز في المناطق الشمالية من البلاد.