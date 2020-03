الأسد: “القضية الكوردية” عبارة عن عنوان وهمي كاذب

Posted by ‎ رئاسة الجمهورية العربية السورية ‎ on Thursday, March 5, 2020

فيديو مقابلة الرئيس #الأسد مع قناة #Russia_24 نص المقابلة باللغة العربية: https://www.sana.sy/?p=1117979The English text of the interview: https://www.sana.sy/en/?p=187460رئاسة الجمهورية العربية السوريةhttps://t.me/syrianpresidencyhttps://youtu.be/GmPB8N18C3s

