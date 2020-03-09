الجبهة الوطنية المدنية تهنئ المرأة بعيدها

في اليوم العالمي للمرأة نتقدم بأسمى التهاني لنساء العالم والمرأة العراقية على وجه الخصوص، حيث خاضت المرأة في كل مكان وعبر جميع العصور نضالا مريرا للوصول الى هذا اليوم الخالد.

واذ نستذكر هذه المسيرة العظيمة في تاريخ البشرية لايسعنا الا ان نتوقف عند كفاح المرأة العراقية التي ظلت دوما حاضرة في عطائها وصبرها وهي تكابد الفقر والعوز والحروب والحصار والعنف لتنتزع حقوقها وحريتها وتسهم في عملية البناء وتربية الاجيال جنبا الى جنب مع الرجال.

تحية للمرأة في عيدها المجيد، وكل عام والنساء بخير.

المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية

8 آذار 2020