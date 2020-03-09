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الخارجية العراقية تعلق العمل في الدائرة القنصلية مجدداً

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، 9 آذار، 2020، العمل في الدائرة القنصلية لغاية 21 آذار الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف إن الوزارة “تعلق العمل في الدائرة القنصلية لغاية 21 آذار عملاً بمقررات لجنة الأمر الديواني 55 الخاصة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا”.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الوزارة إيقاف خدمات الدائرة القنصلية مؤقتاً ولمدة أسبوع بدءاً من يوم الأحد 1/3/2020 ولغاية الأحد الموافق 7/3/2020 إنسجاماً مع الإجراءات الوقائية الطبية وحفظاً للسلامة العامة.

ومنذ 24 شباط 2020، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 64 إصابة منها 13 حالة في إقليم كوردستان، فيما بلغ عدد الوفيات 6، إلى جانب تعافي 6 أشخاص من الفيروس.

واتخذ العراق إجراءات صارمة لمكافحة تفشي المرض، بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات ومراكز التسوق ووقف التجمعات العامة، فيما تم البدء صباح أمس الأحد، بتنفيذ قرار إغلاق 5 منافذ برية مع إيران بشكل تام حتى 15 آذار الجاري.

وأصاب الفيروس أكثر من 106 ألفا حول العالم في 103 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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