تسجيل ثلاث حالات جديدة لفيروس كورونا في اقليم كوردستان

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كوردستان، اليوم الأحد،(8 آذار 2020)، تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان واحدة منها في أربيل، وحالتين في السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه خلال الساعات الـ24 الماضية تم إخضاع 56 مشتبهاً بإصابته بالفيروس للفحوصات المختبرية”، مضيفاً أن “نتائج ثلاثة منهم ظهرت موجبة وانهم حاملون للفيروس”.

وبين أنه من “بين المصابين امرأة تبلغ من العمر 52 عاماً وهي شقيقة المرأة التي تم تشخيص اصابتها في أربيل والتي كانت قد عادت من إيران وفرض عليها الحجر الصحي والمصابين الأخرين هما رجلان أحدهما يبلغ من العمر 53 عاماً وهو عائد من إيران ايضا وكان تحت الحجر الصحي، والثاني يبلغ من العمر 52 عاماً أصيب بالعدوى من المصاب المتوفي في السليمانية”.

وبهذا يكون عدد المصابين بالفيروس في إقليم كوردستان قد ارتفع إلى 13 حالة 10 حالات منها في السليمانية، بينها حالة وفاة واحدة، وثلاث حالات في أربيل.