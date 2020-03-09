على ذمة موقع روسي : تأكيد إصابة 10 نواب عراقيين بـ”كورونا”

أفاد موقع اخباري روسي ، يوم الأحد 8 مارس/ آذار، نقلاً عن ماقال انه مصدر طبي عراقي ، بتأكيد إصابة 10 نواب عراقيين بفيروس كورونا المستجد.

موقع “سبوتنيك” الاخباري الروسي ، أوضح أن المصدر الذي تحفظ الموقع عن الكشف عن اسمه ، أكد أن ” نتائج فحوصات مختبرية أجريت في مختبر الصحة المركزي، في العاصمة بغداد، جاءت موجبة بإصابة 10 أعضاء من مجلس النواب العراقي (البرلمان) ، بفيروس كورونا “.

الموقع الروسي ، نقل عن نائب من البرلمان (لم يكشف عن هويته ايضاً)، ، ترجيحه إصابة أعضاء من البرلمان بفيروس كورونا، لاسيما أن من بينهم مقربين من فصائل وشخصيات موالية لإيران.

من جهته (بحسب سبوتنيك) ألمح مصدر حقوقي بارز، إلى معلومات عن إصابة نواب من البرلمان، بفيروس كورونا، لكن لا يتوفر أي تأكيد أو إعلان رسمي بذلك.

وأظهرت آخر الأرقام المعلنة من قبل وزراتي الصحة الاتحادية وإقليم كوردستان، أن عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في عموم العراق اقترب من 70 إصابة مؤكدة بينها ست وفيات ، واحدة منها فقط في اقليم كوردستان ، بمدينة السليمانية.