فرق صحية وامنية تبحث عنه .. فرار مشتبه باصابته بـ”كورونا” من الحجر بالديوانية

أفادت مصادر صحية وامنية من محافظة الديوانية ، اليوم الاحد ، بفرار رجل اربعيني ، من الحجر الصحي، في مستشفى الحمزة العام ، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس “كورونا”.

وبحسب تلك المصادر ، فإن “رجلا يبلغ الـ 40 من العمر ، يسكن قضاء الحمزة الشرقي، هرب ظهر اليوم من مستشفى الحمزة العام بعد ان حاول الكادر الطبي حجره في احد ردهاتها”.

موضحة ، أن “الرجل كان يعمل في احد الفنادق بمحافظة النجف ، وعاد للقضاء قبل أيام وبعد معلومات وصلت إلى صحة المحافظة، توجهت فرق صحية لمنزله، نقلته إلى المستشفى بعد ظهور علامات الاصابة بالفيروس عليه”.

مضيفة ، أن ” فرقا صحية وبالتنسيق مع شرطة المحافظة ، تجري عملية بحث عنه ، بعد استحصال امر قضائي ، لإرجاعه إلى المستشفى وحجره مرة اخرى”، مبينة أن “الشخص المشتبه به لم يتم التأكد مختبريا من اصابته لغاية الان”.