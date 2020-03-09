(مليشة الحشد ادخل الكورونا..للعراق..بادخال الايراانيين)..(ثم يروج لنفسه بانه يحارب كورونا)؟

بسم الله الرحمن الرحيم

كم هي مهزلة.. بان نسمع عملاء ايران يروجون (بان ايران ارسلت مساعدات للعراق ولبنان وسوريا واليمن والكويت وعمان.. الخ) لمواجهة وباء كورونا.. في وقت تلك الدول اعلنت منظمة الصحة العالمية بان وباء كورونا وصل اليها (من ايران).. وكر الوباء بالشرق الاوسط الذي تنشره لغرب اسيا.. فايرانكم الاسلامية.. 40% من سكانها باسبوعين سيصابون بمرض كورونا وروحاني اكد بان كل الاقاليم الايرانية ضربها الوباء ومسؤولين ايرانيين بصورة متوالية يهلكون بالمرض والناس تتجنب الزيارات الدينية فعن اي عظمة لايران يتحدث البعض؟ وفايروس حقير اركعها.. فالاقتصاد ينهار.. والايرانيين يتساقطون من المرض.. والمعممين يضربهم المرض.. وبرلمانيين ايرانيين يهلكون بالمرض.. و الحصار يفتك بها.. وفي سوريا خسائر جسيمة بعملاء ايران..

والمهزلة تستمر بان نسمع بان مليشة الحشد تستعرض عناصرها بدعوى تطهير شوارع بالعراق من الكورونا..في وقت المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها الاحزاب والمليشيات الحشدوية الموالية لايران كانت وراء الاصرار على ادخال الايرانيين وبضائعهم للعراق رغم انتشار الوباء بايران.. وانتقاله للعراق.. ولحد اليوم يتم ادخال (ايرانيين بصفة زوار) لكربلاء وسامراء.. رغم المخاطر.. وليس هذا فحسب بل مسؤولين ايرانيين انفسهم طرحوا تساؤلات خطرة على النظام الايراني (لماذا تم التكتم على انتشار الوباء.. ولم يتم الحجر على مدينة قم.. وسمح للانتخابات الايرانية التي كانت سبب بتفاقم انتشار المرض بايران)..

لماذا لم نسمع يوما ايران تعلن عن مساعدة العراق لمحاربة الفساد.. رغم ان الاحزاب الاسلامية ومليشياتها هي من حكمت العراق.. طوال 16 سنة الماضية ولحد اليوم.. ورؤساء الوزراء منهم.. ولا يمر رئيس وزراء الا بترشيح (قاسم سليماني) الجاسوس الايراني بالعراق الذي قتلته امريكا قبل فترة.. لماذا لم نسمع (خامنئي) حاكم ايران يطالب (عملاءه بالعراق بالكف عن سرقة اموال العراقيين) ام انه يعتبر اموال العراق (مجهولة المالك ويفعل بها الحاكم الشرعي الايراني يفعل بها ما يشاء)؟؟ ّ!!

فطاح حظج ايران.. فالمخدرات جاءت للعراق من ايران، وباء كورونا جاء للعراق من ايران (كلاب رقية.. وكلاب الزهرة.. )، جاءتنا من ايران، المياه الموبوئة جاءت للبصرة من ايران المليشيات واحزاب الفساد الحاكمة اليوم جاءت من ايران.. فطاح حظج ايران..

.. وليعلم الجميع..امريكا ناصرة السلام بدحرها النازية والفاشية بالحرب العالمية الثانية.. و امريكا ناصرة الاسلام بدعمها المسلمين بالبوسنة والهرسك ضد الصرب .. وامريكا ناصرة العدالة باسقاطها حكم صدام وطالبان وداعش والقاعدة.. فطاح حظج ايران..

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فلكل جرو ايراني.. (يدافع عن ايران).. بس فهمونه (ايران استلمت عشرات المليارات الدولارات كل سنة) مقابل سلع رديئة تصدرها للعراق وسلاح رديئ وبعد ذلك تطبل لايران بدعوى دعمنا ضد داعش وكل طلقة اخذت ايران مقابلها اربع اضعاف في وقت عماد السلاح الذي هزم داعش (امريكي) حتى الحشد تسلح به..

فاعطوني شيء واحد (العراق فيه مستقل عن ايران):

1. صناعة وزراعة مهملة..(البضائع بـ 20 مليار دولار ايرانية للعراق(>>

2. الجيش والشرطة (مجمدتان) .. ليحل الحشد الموالي لايران بالهيمنة

3. سليماني ايران الذي قتل اعترف الجميع بانه كان ينصب رؤساء وزراء العراق

4. صور حكام ايران الاجانب عن العراق خميني وخامنئي توضع بجداريات بشوارع العراق بكل استهانة بكرامة العراقيين ووطنيتهم.

فعلى ماذا يا اعداء امريكا.. تلعنون امريكا واسرائيل بلا زحمة؟

فالمخدرات تاتي من ايران وليس من امريكا واسرائيل وباء كورونا جاءنا من ايران وليس من اسرائيل المياه الملوثة تتدفق للبصرة من ايران وليس من اسرائيل وامريكا جميع الحكومات الفاسدة شكلها سليماني المقبور الايراني وليس نتنياهو للعلم فقط..

فالمحصلة:

مرض كورونا (بالعراق).. نتيجة (العلاقة الشاذة بين العراق وايران).. و).. كورونا .. نتائج العلاقات الشاذة الدولية كالاديز.. نتائج العلاقات الجنسية الشاذة)..

والعجب العجاب:

نحن الذين نطالب.. (باستقلال العراق عن ايران).. (نتهم بالخيانة والتعليق على المشانق).. ولكن من يطالب بجعل العراق ولاية ايرانية يصبح وطني شريف؟

فليدرك عملاء ايران.. الخونة.. واحزابهم ومليشياتهم:

بان وقت حصادكم بدأ بقتل الجاسوس الايراني قاسم سليماني ببغداد بصاروخ امريكي، معه العميل الايراني ابومهدي المهندس الايراني الجنسية..

ونقول لعملاء ايران.. (لو بيكم خير كان سحقتتم راس صدام والبعث):

فاليوم نسمعكم تتحدثون عن بوخات هزيمتكم لداعش.. نقول لـ .. 1400 سنة حكمنا صدام والبعث والسنة.. ولم يخرج الامام المهدي ولم نجد من الذين تروجون لهم ابطال يهزون شعرة من راس صدام المقبور ولولا امريكا لما سقط موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003..

ولنتبه: فايران بالعراق قاتلت برجال غير رجالها ودماء غير دماء ابناءها.. واموال غير اموالها.. وباراض بعيدة عن ايران (ثم ياتي امثال الهالك قاسم سليماني الايراني ليجيرون كل شيء لصالح ايران لجينون الثمار) ويضحكون على قول السذج بان ايران لها الفضل وليس ابناء الخايبة من الشيعة العرب الذين استشهدوا بعشرات الاف بقتال داعش بالعراق..

من ما سبق .. لماذا لا يصارح المسؤولين الشارع بوسط وجنوب بان الحل الوحيد هو:

1. اقامة اقليم وسط وجنوب

2. . جعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لتفك وصايتها السياسية عن العراق وشيعته

3. . تطبيق النظام الرئاسي الفدرالي

ما سبق يضع العراق ببداية الحل..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم