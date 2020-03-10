إستثمار بغداد : بارك ومجمع الخلاني التجاري يساهم بتنظيم العشوائيات التجارية داخل العاصمة

يعد (بارك ومجمع الخلاني التجاري ) واحداً من أفضل المشاريع التجارية التي نفذت بإسلوب الإستثمار في العاصمة بغداد والذي يتوسط المناطق التجارية والحيوية بين جانبي الكرخ والرصافة إذ يقع في منطقة السنك _ ساحة الخلاني ويتألف من :

* ( 450 ) محل تجاري

* (3) طوابق

* مصاعد للحمل

* بارك متعدد الطوابق يتسع الى (4000) سيارة

* فعاليات خدمية متنوعة

المشروع منجز وسيتم إفتتاحه رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة حيث نفذ من قبل أحدى الشركات المحلية التي إعتمدت التصاميم والخرائط العالمية لإنشاءه . ليكون بذلك وجهة مثالية وإنطلاقة كبيرة للعمل التجاري في المنطقة كما سيعمل المجمع على تحويل العشوائيات التجارية وترتيبها بشكل منتظم ومنسق يخدم مرتاديه و العاملين فيه .

يذكر بأن هذه المشاريع تنقل التجارب الناجحة من دول العالم الحديثة الى العاصمة كما أنها تتلائم مع توجهات الحكومة العراقية وهيئات الإستثمار بتوفير فرص عمل للشباب و التقليل من ظاهرة البطالة المتفشية بينهم .

راجين تفضلكم بالإطلاع والنشر في مؤسساتكم الموقرة.

تحياتنا…

قسم العلاقات والإعلام

هيئة إستثمار بغداد