التربية تستعين بمنصة نيوتن والتعليم تنفي تعطيل الدراسة

أكدت وزارة التربية، امس الاثنين، أنه سيتم إطلاق منصة (نيوتن) التعليمية الإلكترونية بسبب التعطيل الإجباري للمدارس للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن “هيئة الرأي في الوزارة برئاسة وزيرة التربية سها خليل العلي بك عقدت اجتماعاً مطولاً استمر لغاية الخامسة عصراً، لمناقشة الوضع الدراسي للطلبة والتلاميذ إثر التعطيل الاضطراري للدوام والذي جاء كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، وبحث العلاجات الممكنة لتجاوز هذا الظرف”.وأضاف البيان أنه خلال الاجتماع “تم التركيز على أهمية منصة (نيوتن) التعليمية الإلكترونية التي سيطلقها التلفزيون التربوي بالتعاون مع بعض القنوات الفضائية”.

وتابع البيان ان “الاجتماع الذي ناقش كذلك مجمل المواضيع التربوية وعمل المديريات، حضره وكلاء الوزارة والمديرون العامون في الوزارة ومديريات التربية في بغداد”.

الى ذلك، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لم يصدر حتى الان قرار بتأجيل العام الدراسي او إلغائه. وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي في بيان ان “الوزارة تتخذ اجراءاتها بخصوص اكمال المناهج للعام الدراسي الحالي من خلال التعليم الالكتروني و(كوكل كلاس روم) ومواقع التواصل الاجتماعي على ضوء مقررات خلية الازمة لمواجهة فايروس كورونا ومنها إيقاف الدوام الرسمي في الجامعات”.