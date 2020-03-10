السماح بدخول 21 بصريا قادما من إيران عبر الشلامجة ونقلهم مباشرة إلى الحجر

أصدر محافظ البصرة اسعد العيداني الموافقة بالسماح للمواطنين العراقيين القادمين من إيران والعالقين على الحدود بالعبور عبر منفذ الشلامجة ونقلهم مباشرة إلى الحجر الصحي، مشيرا إلى أن جميع من سيتم إدخالهم كانوا مرتبطين بإجراء عمليات غسل الكلى وغيرها وهي حالات لا يمكن أبقائها بالمنفذ، حسب قوله.

وفي وقت سابق أكد مصدر من داخل منفذ الشلامجة على ضرورة تطبيق التوجيهات الصادرة من قبل خلية الأزمة في بغداد والبصرة والخاصة بمنع دخول الوافدين من الجانبين العراقي والإيراني عبر منفذ الشلامجة وان الاستثناء والسماح بمرورهم يتطلب صدور أوامر مباشرة إما من قبل رئاسة الوزراء أو محافظ البصرة.

وأشار المصدر إلى وجود مخاطبات بين الجانبين للسماح للمسافرين بالدخول إلى العراق إما عن طريق منفذ الشيب الحدودي أو مطار البصرة الدولي.

وناشد عدد من المواطنين العراقيين القادمين من إيران الجهات المعنية بفتح المنفذ من جهة العراق والسماح لهم بالدخول.