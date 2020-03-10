النزاهة الاتحادية تضبط مدير محطة وقود حكومية في صلاح الدين

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن تمكُّن ملاكاتها في محافظة صلاح الدين من تنفيذ عملية ضبط بحق مدير محطة وقود حكومية، بعد أن ثبت وجود فروقات بالقياس في عدد من المضخات في المحطة.

الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن العملية، إلى أن “فريقاً ميدانياً من ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين التابع للهيئة، انتقل إلى محطة تكريت القديمة الحكومية وقام بضبط مدير المحطة بعد أن تبيَّن وجود فروقات خارج المسموح في عدد من المضخات في المحطة، موضحة أن وحدة القياس والمعايرة المركزي في شركة توزيع المنتجات النفطية – فرع صلاح الدين أثبتت وجود الفروقات بعد قيامها بــ (تكييل) المضخات في المحطة”.

وأضافت الدائرة إنه “تم تنظَّـيم محضر ضبطٍ أصولي بالمُبرزات المضبوطة في العملية التي تمَّت؛ بناءً على مذكرة قضائية، وعرضها بصحبة المُتَّهم على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهم وفقاً لأحكام المادة (339) من قانون العقوبات”.