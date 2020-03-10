بغداد تعلن شفاء 7 مصابين بكورونا.. والبصرة تسجل أول حالة وفاة

أعلنت المؤسسات الصحية في بغداد، امس، شفاء 7 مصابين بفايروس كورونا ومغادرتهم اماكن الحجر الصحي، 3 في مركز الشفاء للازمات بجانب الرصافة، و4 آخرين من جانب الكرخ.

كما اعلنت وزارة الصحة تشخيص 6 حالات جديدة بالفايروس الموبوء.

بدوره، اصدر مجلس النواب، بياناً بشأن الأنباء عن اصابة 10 من نوابه.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “بعض وسائل الاعلام المحلية والدولية تداولت خبراً مفاده اصابة (10) من اعضاء مجلس النواب العراقي بفايروس كورونا المستجد”.

وأضاف البيان “بدورنا ننفي نفياً قاطعا تلك الاخبار المتداولة”. بالتزامن مع ذلك أعلنت البصرة تعطيل الدوام الرسمي بسبب الفايروس الموبوء.

وقال المحافظ اسعد العيداني في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه انه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة الرسمية”، مبينا انه “يستثنى من ذلك دوائر الصحة والامن”.

واضاف ان “العطلة تستمر لغاية الـ22 من آذار الحالي”، مشيرا الى ان “ذلك جاء بعد تسجيل حالة وفاة في المحافظة لرجل مسن مصاب بفايروس كورونا”. وفي ميسان دعا مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة المحافظة علي نعمة محمد، إلى إجراء تحقيق أو محاسبة المتسببين بنشر صور مراسيم دفن جثة شخص توفي جراء إصابته بفايروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، الأحد (8 آذار 2020)، عن وفاة مصابين اثنين بفايروس كورونا المستجد في محافظتي ميسان وبابل.

كما سجلت ذي قار اصابة جديدة بفايروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 62 عاما كان في زيارة سابقة الى ايران.

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري لـ(المدى) ان “دائرة صحة ذي قار سجلت اول حالة اصابة بفايروس كورونا لرجل عاد من ايران قبل 20 يوما”. واضاف ان “المريض حاليا تحت العلاج وهو في حالة تحسن”، منوها الى ان “الملاكات الطبية اتخذت الاجراءات الصحية والطبية اللازمة مع الاشخاص الذين كانوا ملامسين للمريض”.