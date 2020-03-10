صالح وبلاسخارت يبحثان جهود تشكيل الحكومة

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الاثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في قصر السلام ببغداد، وبحثا الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع العامة والحراك السلمي في البلاد، والتأكيد على دعم المنظمة الأممية لجهود تشكيل حكومة جديدة تعبر عن إرادة العراقيين وتلبي مطالبهم وتطلعاتهم نحو حياة حرة كريمة”.

وتابع البيان، أنه “تمت مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين العراق والأمم المتحدة من خلال اسناد عمل مؤسسات الدولة خاصة الصحية لمواجهة وباء كورونا، فضلاً عن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير”.