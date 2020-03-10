مصدر يكشف عن السبب الرئيسي وراء زيارة شمخاني للعراق

كشف مصدر سياسي، الاثنين، عن السبب الرئيسي وراء زيارة امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الى العراق.

وقال المصدر ان “الهدف الرئيسي وراء زيارة امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الى العراق هو من اجل طرح امكانية ابقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بالمنصب لحين اجراء انتخابات مبكرة”.

واضاف ان “شمخاني التقى بالقيادات السياسية الشيعية، وابلغهم من خلال مستشار الامن الوطني فالح الفياض بشأن ذلك”، مشيرا الى ان “عددا من القيادات رفضت هذا المقترح بينهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس المجمهورية برهم صالح”.

ووصل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، اول امس السبت، الى العاصمة بغداد على رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوى، حيث التقى بعدد من المسؤولين العراقيين على رأسهم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ومستشار الامن الوطني فالح الفياض ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي.