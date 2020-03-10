مقتل قائد في الحشد الشعبي خلال هجوم لداعش قرب خانقين

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى العراقية، بان قائدا في الحشد الشعبي قتل خلال هجوم لتنظيم داعش قرب قضاء خانقين بالمحافظة.

وقال المصدر، ، إن “عناصر تنظيم داعش شنوا هجوما في وقت متأخر من فجر الثلاثاء على قرية تل عري بقضاء خانقين في ديالى، (100 كم شمال شرق بعقوبة)”، موضحا أن “قوة من الحشد الشعبي تصدت للهجوم”.

وأشار المصدر إلى أن “آمر كتيبة الإسناد الواء 23 في الحشد الشعبي (محمد علي مجيد العنبكي) قتل اثناء التصدي للهجوم”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.