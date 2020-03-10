نقابة الصحفيين تستنكر “اختطاف” صحفي في بغداد وتطالب بموقف “جاد وحاسم”

استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، حادثة “اختطاف” الصحفي توفيق التميمي في بغداد، وفيما حمّلت الجهات الأمنية مسؤولية إطلاق سراحه والكشف عن الجناة، طالبت بموقف “جاد وحاسم لإيقاف مسلسل قتل وتهديد واختطاف” الصحفيين والإعلاميين.

وقالت النقابة في بيان إنها “تستنكر حادث اختطاف الصحفي توفيق التميمي الذي يعمل في جريدة الصباح اثناء توجهه الى مقر عمله صباح اليوم في منطقة حي أور، وتحمل النقابة الجهات الأمنية مسؤولية الحفاظ على حياته والعمل الجاد والفوري لإطلاق سراحه والكشف عن الجناة من أجل تقديمهم إلى العدالة”.

وطالبت النقابة الجهات المختصة بـ”اتخاذ موقف جاد وحاسم لإيقاف مسلسل قتل وتهديد واختطاف الصحفيين والإعلاميين الذين يؤدون واجبهم المهني والوطني والكف عن المضايقات والتهديدات التي تتعرض لها وسائل الاعلام التي تمارس عملها وفق ما تمليه وقائع الأحداث”.

وأكدت النقابة “ضرورة توفير بيئة ومناخات آمنة للعمل الصحفي والإعلامي من أجل أن يؤدي الصحفي دوره بكل حرية وأمان”، مبينةً أن “الخلية المشكلة في النقابة التي تتابع استهداف الصحفيين ووسائل الاعلام بدأت اتصالاتها ومتابعاتها مع الجهات ذات العلاقة للكشف عن مصير الصحفي توفيق التميمي من أجل إطلاق سراحه”.