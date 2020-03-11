بعدما اقترح إشراك المتظاهرين.. تحالف “العبادي” يقترح أسماء حزبية لقيادة الحكومة

عقب تقديمه إقتراحا يقضي بإشراك المتظاهرين قي مشاورات تشكيل الحكومة، أعلن “ائتلاف النصر”، بزعامة حيدر العبادي، أسماء حزبية من إئتلافه، لتشكيل الحكومة.

وأكد الائتلاف على “أهمية تبوء شخصية اقتصادية قادرة على تجاوز الأزمة المالية المحدقة بالبلد” رئاسة الحكومة.

النائب عن الائتلاف، فلاح عبد الكريم، قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “رئيس الجمهورية مقيد بمدة حددها الدستور بـ 15 يوما لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة”، لافتا إلى أن “هناك حراكا نيابيا وآخر من الكتل السياسية للاتفاق على ترشيح شخصية قادرة على إدارة البلاد في المرحلة القادمة”.

وعن الأسماء المقترحة، أفاد النائب إن “هناك أسماء طرحت وما زالت تطرح كمرشحين لرئاسة الوزراء أبرزهم، علي شكري وعدنان الزرفي وسامي الأعرجي”.