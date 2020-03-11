بعد غيابه عن التدريب .. مبابي يثير الشكوك قبل موقعة دورتموند

أثار كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، حالة من القلق داخل معسكر الفريق، قبل المباراة المصيرية أمام بوروسيا دورتموند.

ويستضيف سان جيرمان نظيره بوروسيا دورتموند، الأربعاء المقبل، بملعب حديقة الأمراء، في إياب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحاول الفريق الباريسي تعويض خسارته في الذهاب بعدما سقط في سيجنال إيدونا بارك بنتيجة (2-1).

ووفقًا لصحيفة “لي باريزيان” الفرنسية، فإن مبابي لم يتواجد في تدريبات باريس سان جيرمان صباح اليوم الإثنين، للتحضير لمباراة دورتموند.

وأشارت إلى أن سبب غياب مبابي يرجع إلى معاناته من آلام في الحلق، موضحة أنه يجب أن يستأنف التدريبات غدًا قبل يوم واحد من المباراة الحاسمة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم ذلك، فإن مشاركة مبابي أمام بوروسيا ليست مضمونة، وهو ما يمثل ضربة موجعة لتوماس توخيل، المدير الفني للفريق الباريسي، الذي يسعى للفوز والتأهل للدور ربع النهائي.