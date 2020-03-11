تحرك حكومي عراقي لتخفيف وطأة تراجع أسعار النفط

أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، يوم الأربعاء، باتخاذ سلسلة إجراءات لتخفيف وطأة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي أن الأخير ترأس، اجتماعا خاصا حول الموازنة العامة وتداعيات انخفاض اسعار النفط العالمية ومواجهة فايروس كورونا، ولتشخيص الحالة الاقتصادية الراهنة وكيفية تخفيف الأعباء على الموازنة وتنشيط حركة الاقتصاد.

وأمر عبد المهدي، وفق البيان، بـ”سلسلة من الاجراءات لتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد والمواطن”، مؤكدا ثقته بـ”قدرة العراق على تجاوز التحديات والبناء على النجاحات الاقتصادية والصحية المتحققة”.

ولفت البيان إلى أنه “جرت مناقشة القضايا الأساسية المشار اليها وصلاحيات الحكومة الحالية بخصوص قانون الموازنة كونها حكومة تصريف أمور يومية”.

وكانت أسعار النفط قد هوت، مؤخراً، في الأسواق العالمية إثر تداعي اتفاق دول منظمة “أوبك” والمنتحين خارجها، حتى وصلت إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل الواحد.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في “أوبك” خلف السعودية. ويعتمد على إيرادات بيع الخام لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.