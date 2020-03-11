حزب البارزاني: لجنة سباعية ستجتمع مع رئيس الجمهورية للتباحث بشأن ابقاء عبد المهدي

كشف قيادي في حزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، الثلاثاء، عن وجود اجماع سياسي لاعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال القيادي في الحزب عماد باجلان في تصريح متلفز ” ان ” رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي هو الأوفر حظا وهو الخيار الاول والأخير لرئاسة الوزراء”.

واضاف ان “لجنة سباعية ستجتمع مع رئيس الجمهورية برهم صالح خلال الايام المقبلة للتباحث بشأن ابقاء عبد المهدي في الحكومة”.

وتابع ان ” كل الاطراف السياسية داعمه لعودة عبد المهدي باستثناء ائتلاف النصر”، مبينا ان ” ائتلاف النصر