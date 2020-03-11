عدم وجود تأشيرات على جوازات السفر لبعض الدول بسبب ظلمها لمواطنيها،

نعيم الهاشمي الخفاجي

الكثير من الأنظمة العربية تقوم في اضطهاد وإعدام مواطنيهم بسبب أن أحد مواطنيهم زار الدولة الفلانية التي يصنفوها لربما لأسباب مذهبية أو دينية كدولة معادية لهم، لذلك ابتكرت الكثير من الدول أساليب من خلال عدم ختم جوازات السفر للحفاظ على حياة المواطن من المسآلة والسجن والاعدام بالسيف، لو كان هناك عدل ومساواة لما حدثت الصراعات، المبالغة من بعض الدول المستبدة في مضايقة المسافرين في المطارات بسبب زيارة دول معينة ولاسباب مذهبية يجعل الكثير من الدول بل والمواطن نفسه يفكر في إيجاد طرق لتلافي ذلك، اليوم قرأت بيان لدولة معروفة في نشر الكراهية والإرهاب وتضطهد مواطنيها لأسباب طائفية تتهم دولة أخرى تختلف معها مذهبيا أنها تسمح لمواطنيها للسفر لتلك الدولة بدون أن تختم على جوازات السفر، اكيد اذا كان السيف ينتظر قطع رأس الضحية فيتم إنقاذ هذا المواطن بعدم وضع تأشيرة على جواز سفره، في أوروبا المواطن يتنقل مابين كل الدول الأوروبية وجواز سفره معه لكن لا يتم وضع اي ختم على جواز السفر، على عكس الدول العربية والتي تختم على جواز السفر بطريقة همجية بحيث جواز السفر يملئوه اختام وتواقيع بحيث الجواز الذي يكون صالح للسفر عشرين عاما يمتلئ بشكل كامل خلال اربع سفرات فقط وعلى المسافر تبديله، العالم تطور بكل شيء إلا العرب باقون في ظلالهم القديم، الانظمة العربية الرجعية مهمتها سرقة ثروات شعوبهم وتنفيذ وتمويل الحروب بالنيابة عن اسيادهم لننظر لقضية تخفيض اسعار البترول والتي تستهدف روسيا من خلال اقزام الخليج،

تصوروا البترول وعند العرب يستخدموه لتدمير أسعار البترول بعقليات بدوية متخلفة لذلك انا لم الوم سناتور جمهوري عام 2002 قال العرب لا يستحقون البترول وعلينا اخذه منهم هؤلاء لا يستحقون هذه الثروات، كلامه فعلا واقعي وصحيح وقال كلمة حق الجميع يعرف هذه الحقيقة، لننظر لاغراق سوق البترول العالمي الذي قام في إغراق السوق هم العرب دون غيرهم لتقليل أسعار البترول الذي هم يصدروه، العرب وبالذات النظام السعودي جزء وممول لحروب امريكا الباردة والساخنة، بحيث قبلوا لانفسهم ان يسميهم ترمب في البقرة الحلوب ان جف لبنها يقوم بذبحها.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.