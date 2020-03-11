مدير عام صحة بغداد الكرخ يعلن عن شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا و مغادرة مستشفى الفرات العام و اجراءات الدائرة تحضى بإشادة من قبل منظمة الصحة العالمية

الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) عن شفاء جميع المرضى المصابين بفيروس كورونا و البالغ عددهم سبعة مصابين في مستشفى الفرات العام بعد خروج اربعة مصابين اليوم بناءا على نتائج الفحوصات المختبرية المتكررة التي اثبتت شفائهم بصورة كاملة و هناك حالتين وصلت نتائج فحوصاتهم المختبرية و التي اكدت خلوهم من الاصابة و سيتم مغادرتهم المستشفى

و بين الحجامي بعون الله تم خروج ستة مصابين بعد شفائهم من المرض و هناك حالتين تم التاكد من شفائهم من المرض و سيتم خروجهم بوقت لاحق و من المرضى الذين تم خروجهم كانت السيدتان المسنتان (72 و 65) و اللتان كانتا تعانيان من مجموعة من الامراض المزمنة و حالتهن الصحية حرجة جدا و لكن بهمة الملاكات الطبية و الصحية استجبن للعلاج

و اكد الحجامي ان العراق يعتبر من الدول المتميزة في معالجة و تشخيص حالات الاصابة بفيروس كورونا و حضي بإشادة كبيرة من قبل منظمة الصحة العالمية و تعتبر دائرة صحة بغداد الكرخ اول دائرة تعلن شفاء جميع المرضى المصابين في مستشفى الفرات العام

و تابع الحجامي أتقدم بوافر الشكر و التقدير لجميع المنتسبين الذين واصلوا الليل بالنهار في خدمة المرضى و اشكر الجهات الإعلامية التي و قفت معنا باستمرار

و من الجدير بالذكر ان احتفالية خروج المرضى من المستشفى حضيت بمشاركة عدد كبير من القنوات الفضائية و وكالات الاخبار و الصحف المحلية و العالمية .

اعلام صحة الكرخ