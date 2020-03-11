وزير الشباب معلقاً على تأجيل دوري الكرة: ارواح الناس وسلامتهم فوق كل اعتبار

اكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، ان الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، سيتوقف لجولتين فقط كإجراء احترازي في مواجهة فايروس كورونا.

وقال رياض عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” إن “اسئلة ومناشدات عدة وصلتني عبر جميع وسائل التواصل تستفسر عن جدوى تاجيل دوري الكرة والملتقيات والنشاطات الرياضية طالما ان تاثير وباء فيروس كورونا مازال محدوداً في العراق وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية”.

وأضاف “الحقيقة ان هذا الاجراء الذي أراه ضروريا كـإ حتراز فقط، لدوري الكرة ولفترة دورين فقط و لا اريد ان اثير الذعر في نفوس مواطنينا وابناء شعبنا مع علمنا ويقيننا بروح التحدي والشجاعة التي يتمتعون بها ، ولكننا وبتواصلنا مع خلية الازمة واطلاعنا على ما يحصل في العالم واجراءات المواجهة لهذا الفيروس الخطير في ايطاليا والصين واميركا والمانيا ودول الخليج يجعل تصرفنا الاقرب الى التحسب واخذ الحيطة والحذر”.

وتابع “طالما كانت وزارتكم وزارة الشباب والرياضة هي الاكثر تماسا مع ابناء شعبنا لذلك كله يجب ان نكون على قدر المسؤولية في الحفاظ على ارواح وسلامة الرياضيين والجمهور معا، إذ لاتوازي اية بطولة مهما كان حجمها فقداننا لاي عراقي من ابناء شعبنا نرى فيه المستقبل والامن والسيادة معا ولا مساومة على ذلك ابدا”.

وبين بالقول، ” لقد وجهنا بهذا الاجراء بدافع السلامة وعلى استعداد ان نتخذ أي خطوات اخرى تضمن سلامة اهلنا جميعا.. اللهم ابعد عن بلدنا البلاء والوباء واجعله امنا مستقرا انك نعم المولى ونعم المجيب”.