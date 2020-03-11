﻿ قصة صورة اخفت سرا لعقود

حسن الخفاجي

كانت صورتك تضيء ظلمة الدار ووحشة الحيطان وتخفي جزء من تعبها، عالجت إطلالتك الدائمة شقوقا وأخاديد في منزلنا حفرتها أعوام الفقر، فتشعرنا بالأمان وتطرد اوهاما اصر اهلنا على زرعها بدواخلنا.

حرصت امي على تنظيف زجاج صورتك من الغبار ودخان مواقد الشتاء بقبلة تطبعها على جبينك، وهي تتوسل وتدعو الله بشفاعتك عنده ان يحمي عائلتنا، ويكفينا شر البعث والحرس القومي.

كنا بدار ولدت فيها واخي الأصغر بمنطقة الرحمانية بمنطقة الكرخ ببغداد. ماكانت امي تهمس به عند صورتك ظل لغزا محيراً عاش معنا لعقود.انتقلنا خلالها اربع مرات وهي تحرص في كل مرة على احتضان صورتك وتعليقها في المكان الأبرز في السكن الجديد.

كبرنا ونبشنا بكتب التاريخ وعرفنا بانك قسطاس، بين الحق والباطل ، لذلك اعطينا لوالدتي يرحمها الله، الحق في كل هذا الحب والولاء لك، واقتفاء أثرك والسير على دربك.

صغر وضيق مساحات بيوتنا وفقر حالنا جعل مساكننا متعددة الاستعمالات، مرة تكون ملاعب كرة ، أو صالة أفراح و أحزان، وأخرى مكتبة ومدرسة وحضانة ومستشفى،وفندق لضيوف يقضى بعضهم اشهرا ينام ويأكل ويشرب دون مقابل .

انكسرت الصورة بعد ان ضربتها كرة اَخي الصغير ،وانكشف سر امي وهمسها. لقد كانت الصورة تحفظ وتخفي صورة اخرى خلفها.

الصورة العلنية: لبطل السيف والكلمة وامام العدل والحكمة علي بن ابي طالب (ع) وأخرى متوارية خلفها للزعيم عبد الكريم قاسم.

في أواخر السبيعينيات انكسرت الصورة. جمعت أمي شظاياها بعناية ولهفة، وهي تستغيث بأبي الحسن أن يسامح ولدها الصغير على فعلته وان يدعو الله كي يعيد عبد الكريم قاسم سالما، بعد عقدين مضت على استشهاده، وامي لا تريد ان تصدق خبر موته ،لانه حلمها وأملها بحياة افضل،وهي لا تريد ان تفقد الامل بموته.

كيف لزجاجة تحملت بقاء صورتي بطلين خلفها لعقود؟.

١٤٠٠ سنة وأكثر مرت على ولادة امام العدل. من صعقهم الفقر والجور يبقون بأمل دولة تقيم عدله وإنصافه، وحاكم يعيش زهده. املا يعمل الفقراء على تحقيقه،رغم تسلط الفاسدين والطغاة.

١٤٠٠ سنة وأكثر لم يقلها احد غيرك “فزت ورب الكعبة” وهو مضرج بدمه.

يا سيدي يا ابا الحسن لم يفعل معاوية معشار ما فعله من يحكمون باسمك من غلظة وتنكر للعدل وسرقة للفقراء، وتشويه لمبادئك لانهم يتاجرون ويبعون ويشترون باسمك وهم اسوأ من تجار قريش الذين سرقوا رسالة محمد وتضحيتك وال بيتك.

في ذكرى مولدك سيدي يا ابا الحسن سيبقى المخلصون من اتباعك، ومن يؤمنون بالعدل يقتفون أثرك ويعملون لإقامة دولة العدل والإنصاف، ولن يستكينوا إلا بإقامتها مهما عظمت التضحيات.

لا تَقُـل شيعةٌ هواةُ علــٍّي إنَّ كلَّ منصفٍ شيعـيـًا

هُوَ فخرُ التاريخِ لا فخرَ شعبٍ يَصطَفِيهِ ويَدعِيهِ وَلِـيَّـًا

للشاعر المسيحي بولس سلامة