العبادي: شامخاني أبلغ القيادات العراقية قرار بلاده بعدم التدخل بالشأن العراقي

كشف رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاربعاء، عن مضمون زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الى العراق، مشيرا الى أن الزائر أبلغ القيادات العراقية قرارا إيرانيا بعدم التدخل بالشأن العراقي، فيما نوه الى أن قائمة الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء غير صحيحة.

وقال العبادي إن “أهم ما جاء به علي شامخاني خلال زيارته إلى العراق هو إبلاغ القيادات العراقية بمضمون قرار إيراني بعدم التدخل بالشأن العراقي”، لافتا الى أنه “يسمع بمثل هذا القرار لأول مرة”.

وأضاف العبادي، أن “موقف إيران هذا، وكما أوضح مبعوثها، لم ينشا من موقف مضاد تتخذه إيران من العراق، بل من وجهة نظر لديها تقول أن ذلك يصب بصالح تعزيز علاقتها مع العراق”.

وبشأن اختيار رئيس الوزراء المقبل، أشار رئيس الوزراء السابق الى أن “جميع الأسماء التي يتم تداولها في وسائل الإعلام على أنها مرشحة من قبل الكتل السياسية للمنصب غير صحيحة”، مشيرا الى أن “اجتماعات الكتل التي شارك بها تحالف النصر خلت من تحديد أي مكلف لرئاسة الوزراء”.