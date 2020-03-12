اللجنة السباعية لاختيار مرشح رئيس الحكومة،

نعيم الهاشمي الخفاجي

تابعت الأخبار حول طلب برهم صالح من الأحزاب الشيعية بعدم تجاوز المدة وترشيح مرشح، الأحزاب الشيعية قررت تشكيل لجنة لسبع أحزاب وكيانات للاتفاق على ترشيح مرشح، الخبر بحد ذاته مهزلة ويثير الاشمئزاز، نحن المكون الأكبر ووفق السياقات والأطر الديمقراطية من حق المكون الأكبر تشكيل الحكومة وأخذ الرئاسات الثلاث. لكن الذي حدث ساسة الصدفة هم من أسسوا المحاصصة والمقبولية وحكومة وحدة وطنية و ياليت مع الشرفاء انما مع الذباحين والقتلة والمجرمين وعملاء الدول الإقليمية والدولية، تشكيل اللجنة من قبل سبع كيانات شيعية بحد ذاته منقصة، لو بيهم حظ لوحدوا خطابهم السياسي وتقديم المصلحة العليا على مصلحة الحزب والافراد، تشرذم أحزاب الشيعة هو الذي اوصل الوضع لهذا المستوى المزري و ياليت الكثير من هؤلاء الساسة الفاشلين كان لهم دور شريف بالمعارضة السابقة وإنما كانوا حجر عثرة في إفشال اجتماعات المعارضة بسبب خبث سريرتهم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.