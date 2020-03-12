النزاهة تضبط مدير كهرباء حمام العليل بتهمة اختلاس أموال الدولة

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاربعاء، عن تمكنها من ضبط مدير كهرباء حمام العليل بتهمة اختلاس أموال الدولة، مبينة إقدامه على نقل مواد عائدة للدولة إلى دار أحد أقربائه بصورة مخالفة للقانون.

وأشارت الدائرة إلى تنفيذها عمليتي ضبط بموجب مذكرتي ضبط قضائيتين، إذ تمكن فريق عمل مديرية تحقيق نينوى، من ضبط مدير كهرباء حمام العليل ومسؤول المخازن فيها؛ لقيامهما بنقل مواد كهربائية تابعة لدائرة الكهرباء وإيداعها في دار والد مدير الدائرة، موضحة أن العملية تمَّت خارج السياقات القانونية وبدون مستندات إدخال وإخراج مخزني.

وأضافت إن ملاكات المديرية تمكَّنت في عملية منفصلة من ضبط مسؤول الصيانة في الدائرة بعد أن قام بنقل مواد كهربائية عائدة للدائرة، وإيداعها في محلات تعود لمديرية بلدية حمام العليل، بدون علم وموافقة دائرة البلدية، فضلا عن أنها تمَّت بدون مستندات إدخال وإخراج مخزني.

وبيَّـنت الدائرة أنه تم تنظَّـيم محضري ضبطٍ أصوليين في العمليتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على السيد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهمين وإجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات.