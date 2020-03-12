توم هانكس يعلن إصابته وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا

أعلن الممثل الأمريكي توم هانكس أنه أصيب وزوجته الممثلة ريتا ويلسون، بفيروس كورونا.

وفي بيان نشره عبر انستغرام، قال هانكس إنه وزوجته في أستراليا حاليًا، وخضعا لاختبارات طبية أظهرت إصابتهما بالفيروس.

وأضاف هانكس: “أنا وريتا هنا في أستراليا. شعرنا بالتعب قليلاً، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة. بعض حمى طفيفة جدا… كما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارًا لفيروس كورونا، ووجدنا أن (النتيجة) إيجابية”.

واختتم هانكس بيانه قائلا: “سنبقي العالم على اطلاع.. اعتنوا بأنفسكم!”

كما حاولت CNN التواصل مع هانكس للحصول على تعليق إضافي حول إصابته.

وقالت ويتني تانكريد إحدى مُمثلي توم هانكس لـCNN، إن البيان المنشور عبر حسابه في إنستغرام “صحيح”.