عالية نصيف: الشهور الثلاثة الماضية شهدت أسرع التعاقدات اقدات الفاسدة وتوزيع المناصب داخل الوزارات بصفقات بين كتل سياسية وأفراد

أكدت النائبة عالية نصيف ان الشهور الثلاثة الماضية من عمر حكومة تصريف الأعمال شهدت أسرع التعاقدات الفاسدة وتوزيع العديد

من المناصب داخل الوزارات بصفقات بين كتل سياسية وأفراد، مؤكدة أنها سلمت عددا من ملفات فساد الوزارات الى هيئة النزاهة .

وقالت في بيان اليوم :” أن الفاسدين استغلوا فترة حكومة تصريف الأعمال أبشع استغلال، من خلال الإسراع في إبرام العقود

الفاسدة بمبالغ ضخمة وإفراغ الوزارات من الأموال، وسباق الفساد هذا حصل ومازال يحصل في وزارات من بينها الدفاع والتربية والصناعة والمالية ” ، مبينة :” أن الفساد المالي يرافقه فساد إداري وتوزيع للمناصب والدرجات الخاصة والتعيينات بشكل مخالف للقانون بصفقات مع كتل

سياسية وأفراد ومن منطلق (شيلني وأشيلك) “.

وتابعت نصيف :” ان الفساد يتم بأوامر إدارية، وبالإمكان مراجعة (فضائح) الأوامر الإدارية في وزارة الصناعة كنموذج على

ما يحصل في الوزارات “.

وأضافت :” لقد أحلنا ملفات فساد عدد من الوزارات الى هيئة النزاهة ليتم التحقيق فيها، وسنحيلها إلى الإدعاء العام بالتتابع

وبالتفصيل ونعلنها للرأي العام العراقي وللقضاء، وسيتم إحالة الفاسدين إلى القضاء وفضحهم، ويكون السجن ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة مصيرهم “.