عضو بالمالية النيابية: موازنة الطوارئ تقتصر على دفع الرواتب واجراء الانتخابات

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان العراق يحتاج لموازنة مناسبة للظرف الحالي، لافتا الى أن موازنة الطوارئ تقتصر على دفع الرواتب واجراء الانتخابات.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الدراجي قوله، إن “العراق يحتاج الى موازنة مناسبة للظرف الاقتصادي والصحي الذي يمر به البلد”، لافتا الى أن “موازنة الطوارئ مقتصرة على دفع رواتب الموظفين وهي الأهم وتهيئة الظروف لاجراء الانتخابات”.

وأضاف، أنه “حتى لو تم إعلان الموازنة على الــ 1 الى 12 فإن البلاد ستواجه صعوبات في ذلك بسبب الظروف الراهنة”.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قد شدد في وقت سابق على ضرورة الذهاب في الأمد القصير الى تشريع موازنة طوارئ، توفر الاستدامة المالية في هذه المرحلة وتلبي الاحتياجات الضرورية، مشيرا الى أن هبوط أسعار النفط الى أقل من 30 دولاراً لمدة غير قصيرة الأجل، يعني بطبيعة الحال التعاطي مع صدمة مالية – اقتصادية كبرى أساسها غياب موارد سيادية مهمة وحرمان الموازنة العامة منها.