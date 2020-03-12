مدرسة الامام الخالصي تقرر عدم اقامة صلاة الجمعة استناداً إلى توجيهات وزارة الصحة العراقية

قررت لجنة تنظيم صلاة الجمعة في مدرسة الامام الخالصي في الكاظمية المقدسة،الخميس، عدم اقامة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع استناداً إلى توجيهات وزارة الصحة الداعية إلى الامتناع من عقد التجمعات الكبيرة حفاضاً على ارواح المواطنين كافة.

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ) (الانعام:42)

إلى الاخوة المؤمنين والاخوات المؤمنات..

نظراً للظروف الصحية التي يمر بها العراق و معظم دول العالم، وحرصاً منا على سلامة المؤمنين والمؤمنات، قررت لجنة تنظيم صلاة الجمعة في مدرسة الإمام الخالصي في الكاظمية المقدسة، عدم اقامة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع؛ وذلك استناداً إلى توجيهات وزارة الصحة الداعية إلى الامتناع من عقد التجمعات الكبيرة حفاظاً على ارواح المواطنين كافة، ريثما ينحسر وباء فايروس “كورونا” بإذن الله تعالى.

سائلين المولى تبارك وتعالى ان يجنّب العراق واهله والعالم الاسلامي اجمع كل سوء وشر، وان تنعم شعوب البلاد الاسلامية بالصحة والعافية؛ انه سميع مجيب، والله ولي التوفيق.

لجنة تنظيم صــلاة الجمـــعة

مدرســـة الامـــام الخـالصي

17 رجب الاصب 1441هـ

12 آذار 2020م