نائب: اختيار رئيس وزراء جديد وتمرير كابينته مسألة معقدة جداً

رأى عضو مجلس النواب قصي الشبكي، الأربعاء، أن اختيار رئيس وزراء جديد وتمرير كابينته الحكومية داخل البرلمان هي مسألة “معقدة جداً”، مشيراً إلى أن أي شخص “سيفكر ملياً” قبل القبول بترشيحه للمنصب، كما أن رئيس الجمهورية “سيتردد كثيراً” بتكليف أي مرشح قبل الحصول على الضوء الأخضر من القوى الكردية والسنية.

وقال الشبكي إن “اختيار رئيس وزراء جديد وتمرير كابينته الحكومية داخل مجلس النواب هي مسألة معقدة جداً”، مبيناً أن “أي شخص يتم تكليفه اليوم لرئاسة الوزراء المقبلة عليه إرضاء جميع الكتل السياسية حتى التي اعترضت على المكلف السابق محمد توفيق علاوي”.

وأضاف الشبكي، أن “أية شخصية ستفكر ملياً قبل التفكير في قبول ترشيحها، وحتى رئيس الجمهورية فسيتردد كثيراً قبل تقديم اسم أي مرشح قبل الحصول على الضوء الأخضر من القوى الكردية والسنية كي لا يتكرر سيناريو المكلف السابق”، لافتاً إلى أن “المشهد الحالي سيجعلنا نعود إلى المحاصصة”.

وتابع، أن “جميع الأصوات التي تدعي أنها تدافع عن ساحات التظاهر عليها اليوم الخروج والحديث بشكل علني برفضها إعادة المحاصصة وأن يتم اختيار الوزراء بشكل مهني بعيداً عن الضغوط الحزبية لأن هناك مصالح عليا للبلد وهناك أزمة على الجميع الوقوف لتجاوزها قبل الدخول في نفق أكثر ظلاماً مما نعيشه الان”.

وكان رئيس الوزراء المكلف سابقاً محمد توفيق علاوي أعلن، مطلع الشهر الحالي، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وبدأت منذ ذلك الحين مشاورات الكتل السياسية من أجل تقديم مرشح جديد للمنصب.