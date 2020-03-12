نائب عن الحكمة يدعو للتمسك ببعض وزراء حكومة عبد المهدي

أكد النائب عن تيار الحكمة علي البديري، الاربعاء، وجود لمسات وصفها بـ”الممتازة” لبعض وزراء حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، داعيا الى التمسك بهم ضمن الحكومة المرتقبة.

وقال البديري إن “البرلمان لديه اطلاع على عمل الوزارات وهناك تقارير ارسلت من الحكومة حول الاداء العام للحكومة والوزارات، لكنا ليس لدينا اطلاع تفصيلي على الاداء الشخصي لكل وزير سواء من ناحية الالتزام بالدوام وماذا قدم للوزارة وغيرها من الصفات الشخصية”.

وأوضح، أن “هناك وزراء كانت لهم لمسات ممتازة في عملهم وتخصصهم وآخرون تم فرضهم من كتل واحزاب واصبحوا عبئا على الدولة العراقية لكن جميع تلك التفصيلات بحاجة الى شرح من رئيس الوزراء وبالاسماء”.

ودعا البديري، عبد المهدي الى، “اعداد تقرير تفصيلي عن عمل وكفاءة واداء كل وزير بكابينته وليس كل وزارة وارساله لمجلس النواب للاطلاع على تفصيلاته”، مؤكدا أن “الوزير الكفوء والذي اثبت جدارته ولديه قوة شخصية وبصمة ايجابية بعمله، فلا نعتقد ان التعنت بالمواقف وازاحة الجيد هو امر صحيح، بل علينا التمسك بالصالح وازاحة الطالح من أجل تصحيح المسار وليس زيادة الانحراف للأسوء فالجيد يكافئ والسئ يعاقب”.