الادعاء يوجه باتخاذ الاجراءات ازاء الصيدليات والمذاخر التي ‏ضاعفت اسعار الكمامات ومواد التعقيم

وجه الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى، الخميس، الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات ‏القانونية بحق أصحاب الصيدليات والمذاخر التي رفعت الأسعار المواد الطبية بعد ‏انتشار فايروس كورونا في العراق.

وقال المجلس في بيان إن “رئيس الادعاء ‏العام القاضي موفق محمود محمد اوعز الى الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات ‏القانونية بحق اغلب الصيدليات والمذاخر التي ضاعفت اسعار الكمامات والادوية ‏ومواد التعقيم مستغلة تفشي فايروس كورونا في البلد”.

واضاف ان “هذا التوجيه جاء بعدما تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ‏هذه الظاهرة”.