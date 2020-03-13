Posted on by

الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن الهجوم الامريكي على مقار للحشد في اربع مناطق

اصدرت خلية الاعلام الامني، الجمعة، بيانا بشأن الهجوم الامريكي الذي استهدف مقارا للحشد الشعبي في اربع مناطق.

وقالت الخلية في بيان انه “في تمام الساعة الواحدة والربع فجر هذا اليوم حصل اعتداء امريكي من خلال قصف جوي على مقرات تابعة للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة التاسعة عشر جيش”.

واضافت ان “ذلك حصل في مناطق جرف النصر، المسيب، النجف، الاسكندرية”.

واصدرت وزارة الدفاع الاميركية، اليوم الجمعة، بيانا بشان استهداف مواقع لحزب الله ب‍العراق، مبينة ان “القصف استهدف مرافق لتخزين الأسلحة من اجل تقليل قدرتها بشكل كبير على شن هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف لعملية العزم المتأصل”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close