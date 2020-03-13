الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن الهجوم الامريكي على مقار للحشد في اربع مناطق

اصدرت خلية الاعلام الامني، الجمعة، بيانا بشأن الهجوم الامريكي الذي استهدف مقارا للحشد الشعبي في اربع مناطق.

وقالت الخلية في بيان انه “في تمام الساعة الواحدة والربع فجر هذا اليوم حصل اعتداء امريكي من خلال قصف جوي على مقرات تابعة للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة التاسعة عشر جيش”.

واضافت ان “ذلك حصل في مناطق جرف النصر، المسيب، النجف، الاسكندرية”.

واصدرت وزارة الدفاع الاميركية، اليوم الجمعة، بيانا بشان استهداف مواقع لحزب الله ب‍العراق، مبينة ان “القصف استهدف مرافق لتخزين الأسلحة من اجل تقليل قدرتها بشكل كبير على شن هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف لعملية العزم المتأصل”.