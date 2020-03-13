الخطوط الجوية العراقية تعلن ايقاف الرحلات مع الهند بناء على طلب دلهي

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الخميس، ايقاف الرحلات مع الهند، مشيرة الى أن الاجراء جاء بناء على طلب دلهي للحد من انشار فايروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان “نود أن تعلم المسافرين الكرام عن توقف رحلاتنا المباشرة من العراق الى الهند ولمدة شهر من تاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٢٠ بناءً على طلب السلطات الهندية بسبب تداعيات فيروس كورونا ونستثنى من هذا الاجراء رحلات العودة لاجلاء العراقيين المتواجدين على الاراضي الهندية خلال المدة الذكورة”.

وتابعت، “نحيط المسافرين الكرام علماً عن ايقاف رحلاتنا المباشرة بين العراق ولبنان واقتصار الرحلات على العودة حصراً لغاية يوم الاثنين الموافق ١٥ أذار كأخر موعد لعودة العراقيين المتواجدين على الاراضي اللبنانية”.

وأوضحت، “اما ما يتعلق بالرحلات الخاصة بين العراق والاردن نؤكد ايقاف رحلاتنا المباشرة من محطتي البصرة والسليمانية الى محطة عمان مع الابقاء على الرحلات المباشرة للقطاعات بغداد واربيل بصورة مستمرة الى محطة عمان”.

وتابعت، “وبخصوص الرحلات الداخلية اضافت الشركة توقفها بشكل مؤقت من والى مطاري السليمانية واربيل ابتداءً من يوم ١٤ /٣ /٢٠٢٠، فيما ستستمر الرحلات الخارجية من المحطات المذكورة الى مختلف القطاعات بشكل منتظم وحسب التوقيتات المجدولة”.

وأكدت الشركة، “التزامها التام بجميع قرارات لجنة الامر الديواني رقم ( ٥٥ ) لسنة (٢٠٢٠ ) واجراءات تعفير وتعقيم جميع طائرات الناقل الوطني حسب اللوائح الصحية العالمية وكذلك التزام جميع موظفي الشركة باجراءات السلامة حفاظاً على سلامة المسافرين الكرام”.