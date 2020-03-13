المرجع اليعقوبي يجيب على استفتاء حول الذين يتوفون بسبب مرض كورونا المستجد

صبري الناصري

أجاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي على استفتاءٍ موجه له حول الحكم الشرعي للأشخاص الذين يتوفون بسبب الإصابة بمرض كورونا المستجد من ناحية تكفينهم وتحنيطهم والصلاة عليهم”.

وجاء في جواب المرجع اليعقوبي على الاستفتاء المنشور في موقعه الرسمي، انه يجب تطبيق الاحكام الإلهية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية والتي منها احكام الأموات حيث لها الآثار الشرعية والتكوينية على الفرد الميت المسلم فيجب مراعاتها وتطبيقها قدر الإمكان ، فيجب تغسيل كل ميت عدا من استثني كالشهيد المقتول في جهاد مشروع” .

وأضاف المرجع اليعقوبي” وفي السؤال المذكور يجب تغسيل المصاب الميت وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المُغسّل المباشر، لافتاً انه وفي حالة تعذر الغسل فيُيمم وينوي بكل واحدة منها ما في الذمة أو رجاء المطلوبية وينوي في التيمم الأول البدلية عن الغسل بماء السدر وفي الثاني عن الغسل بماء الكافور وفي الثالث عن الغسل بماء القراح مالم يكن ضرر على المُغسّل المباشر”

وتابع المرجع اليعقوبي” ننصح بان توفر الجهات المعنية فريقاً متخصصاً لإجراء هذه الاعمال في كل مدينة أصيبت بهذا البلاء لتجنيب ذوي الموتى والقائمين بهذه الاعمال من خطر الإصابة”

https://yaqoobi.com/arabic/index.php/news/843810.html