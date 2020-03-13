الهند تعلق اصدار التأشيرات للعراقيين لغاية منتصف الشهر المقبل

اعلنت السفارة الهندية في بغداد، الخميس، عن تعليق اصدار التأشيرات للعراقيين لغاية الـ15 من نيسان المقبل.

وقالت السفارة في بيان انه “في ضوء الانتشار السريع لفايروس كورونا اتخذت الحكومة الهندية عدد من التعليمات بخصوص السفر إلى الهند”.

وادناه نص التعليمات بخصوص السفر الى الهند

1-جميع التأشيرات الحالية، باستثناء الدبلوماسية، الرسمية، الأمم المتحدة / المنظمات الدولية، التوظيف، تاشيرات المشاريع، كلها ستظل معلقة حتى 15 نيسان 2020.

سيكون هذه القرار ساري المفعول اعتبارا من الساعة 1200 بتوقيت غرينتش من يوم 13 آذار 2020 في مطار / ميناء المغادرة.

2- ميزة السفر للهند بدون تأشيرة التي يتمتع بها حاملي بطاقات OCI ستتوقف لغاية 15 نيسان 2020، سيكون هذا ساري المفعول من الساعة 1200 بتوقيت غرينتش في 13 آذار 2020 في مطار / ميناء المغادرة.

3-جميع المسافرين، بما في ذلك الهنود، القادمين من الصين و إيطاليا وإيران و جمهورية كوريا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا أو الذين زاروها بعد 15 شباط 2020 سيتم عزلهم (حجر صحي) لمدة 14 يومأ كحد أدنى. سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 1200 بتوقيت غرينتش يوم 13 آذار 2020 في مطار / ميناء المغادرة.

4- ينصح المسافرين القادمين، بمن فيهم الرعايا الهنود، بتجنب السفر غير الضروري، و يتم إبلاغهم أنه يمكن أن يتم عزلهم حجر صحي لمدة 14 يوما على الأقل عند وصولهم إلى الهند.

5- ينصح المواطنين الهنود بشدة بتجنب السفر غير الضروري للخارج. عند عودتهم، يمكن أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما على الأقل.

6-سيقتصر المرور الدولي عبر الحدود البرية على نقاط التفتيش المعينة ذات مرافق الفحص القوية. وسوف يتم إخطار تلك النقاط بشكل منفصل من قبل وزارة الداخلية الهندية.