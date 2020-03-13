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تطويق فندق بالنجف بعد الاشتباه باصابة تسعة ايرانيين في داخله بكورونا

افاد مصدر امني، الجمعة، بانه تم تطويق فندق بالنجف بعد الاشتباه باصابة تسعة ايرانيين في داخله بكورونا، فيما اصدرت صحة المحافظة توضيحا بشأن ذلك.

وقال المصدر ان “القوات الأمنية اغلقت محيط فندق في حي الجديدة الأولى ب‍النجف بعد الاشتباه بإصابة ٩ إيرانيين بفايروس كورونا كانوا بداخله”.

فيما اكدت مديرية صحة المحافظة ان “الاجراءات التي تم اتخاذها قبل قليل بنقل الزائرين الى الحجر الصحي جاء متوافقا مع الاجراءات الصحية في مثل هذه الظروف للحفاظ على الصحة العامة”.

واضافت انه “سيتم التحقق من عدم حملهم لفايروس كورونا واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم وفقا بذلك”.

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