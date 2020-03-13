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نقابة الأكاديميين تدعو إلى تعليق دوام الجامعات واعتماد النظام السنوي

دعت نقابة الأكاديميين العراقيين، الخميس، إلى تعليق الدوام في الجامعات إلى إشعار آخر واعتماد النظام السنوي، كذلك دعت إلى مراجعة قرار خلية الأزمة بخصوص الدوام بنسبة 50% في المؤسسات لا سيما الجامعية.

وقالت النقابة في بيان إنه “استشعاراً لمخاطر الوباء العالمي واتساع مساحة القلق جراء فايروس كورونا فإن نقابة الأكاديميين العراقيين تدعو إلى تعليق الدوام في الجامعات إلى أجل غير مسمى واعتماد النظام السنوي لتدارك الاندثار الزمني في العام الدراسي الحالي”.

ودعت النقابة لجنة الأمر الديواني رقم 55 لعام 2020 (خلية الأزمة)، إلى “مراجعة قرارها بشأن نسبة الخمسين بالمئة الخاصة بالدوام المتناوب في المؤسسات ولاسيما الجامعية منها وتقليل تواجد التدريسيين والموظفين إلى أقل سقف ممكن منعاً من تحولها في لحظة غير معلومة الى بؤرة يصعب احتواؤها”.

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