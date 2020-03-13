وزير النفط: مشروع الجزيرة الصناعية يعد من المشاريع الواعدة لتعزيزالصادرات النفطية

اكد وزير النفط ثامر الغضبان، الخميس، ان مشروع الجزيرة الصناعية يعد من المشاريع الواعدة لتعزيزالصادرات النفطية.

وقال الغضبان خلال استقباله في مكتبه سفير هولندا في بغداد ايريك ستراتنك”، ان “الوزارة حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وهولندا وتوسيع افاق التعاون الثنائي في جميع المجالات وخصوصا قطاع الطاقة والنفط”.

واضاف الغضبان ان “العراق وهولندا يرتبطان بعلاقات متميزة، وهناك مشاريع مهمة تقوم بتنفيذها شركات هولندية ولعل أهمها مشروع الجزيرة الصناعية في جنوب العراق والذي يعد من المشاريع الرائدة لتعزيز الصادرات النفطية من المؤاني الجنوبية”.

من جانبه اشاد سفير هولندا ” ايريك ستراتنك” بالتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وبنمو العلاقات وتطورها، ورغبة بلاده بزيادة حجم التعاون في قطاع الطاقة”، مؤكداً “رغبة الشركات الهولندية المتخصصة بتنفيذ المشاريع والمساهمة في تطوير البنى التحتية للقطاع النفطية”.

يذكر ان شركة بوساكاليس الهولندية تقوم بتنفيذ مشروع الجزيرة الصناعية في المؤاني الجنوبية والذي يهدف الى زيادة الطاقة التصديرية وتعزيزها .