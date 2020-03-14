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ائتلاف النصر: لا يمكن ضمان الاستقرار والردع والسيادة الا بالدولة وبحكومة وطنية

اعتبر ائتلاف النصر، الجمعة، أنه لا يمكن ضمان الاستقرار والردع والسيادة الا بالدولة وبحكومة وطنية.

وذكر الائتلاف في بيان ان “ائتلاف النصر أي اعتداءات او ممارسات تعرّض حياة المواطنين للخطر وتؤدي الى انتهاك السيادة الوطنية”.

وأضاف أن “آخر ما يحتاجه العراق هو ان يكون ساحة لتصفية الحسابات، فلدينا ما يكفي من الازمات بسبب فشل الحكومة بادارة الدولة وتعدد مراكز القرار بالتعاطي مع المصالح العليا”.

وأكد ائتلاف النصر، انّ “حرمة الدم والمصالح والسيادة العراقية، رهن الادارة الحكيمة والمتوازنة لمراكز القرار العراقي، وهي اليوم مطالبة بالتضامن لاعلاء شأن الدولة وايجاد حل سريع لمازق تشكيل حكومة وطنية قادرة على ادارة حازمة وكفوءة بما فيه وضع حد لانتهاك سيادتنا والتدخل بشؤوننا الوطنية”.

وشدد، أنه “لا يمكن ضمان الاستقرار والردع والسيادة الا بالدولة، وبحكومة وطنية فعّالة متضامنة مع جمهورها”.

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