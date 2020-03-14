البشائر: على الحكومة العراقية والقوى الوطنية ان تقوم بواجبها بالدفاع عن سيادة العراق

اعتبرت حركة البشائر الشبابية، الجمعة، أن على الحكومة العراقية والقوى الوطنية ان تقوم بواجبها في الدفاع عن سيادة العراق، مؤكدة ان استمرار الاعتداءات الامريكية على المقرات العسكرية يمثل انتهاكا واضحا للسيادة العراقية.

وقالت الحركة في بيان إنه “مرة أخرى تطال يدُّ الشرّ الامريكية الآثمة على مقرات جيشنا العراقي وشرطتنا البطلة وحشدنا المجاهد في محاولة بائسة لإضعاف قدرات هذه المؤسسة الوطنية التي طالما تصدت وأوقفت المشاريع الشريرة ضد العراق”.

وأضافت أن “استمرار الاعتداءات الامريكية الغاشمة على مقراتنا العسكرية يمثل انتهاكا واضحا للسيادة العراقية وسافرا على الارادة الوطنية ولايمكن القبول بهكذا تصرف همجي عدواني”، مشددة بالقول “على الحكومة العراقية والقوى الوطنية ان تقوم بواجبها في الدفاع عن سيادة العراق وسلامة شعبه من اي اعتداء خارجي”.

وتابعت الحركة “نحن في الوقت الذي نعرب فيه عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا الاعتداء الخبيث على حرمات الوطن، وانتهاك سيادته وإراقة الدماء الزاكية لأبنائه، نتقدّم بأحرّ التعازي لذوي الشهداء الكرام”.